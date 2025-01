Oasport.it - Basket, Brescia e Trapani vincono negli anticipi di Serie A. Tortona conquista le Final Eight di Coppa Italia

Leggi su Oasport.it

Si sono disputati oggi tre anticpi della quindicesima giornata del massimo campionato die sui parquet si sono scritte diverse sentenze in vista delladi. In campo, infatti, sono scese-Scafati, con i padroni di casa che erano a caccia dell’ultimo posto valido per Torino;-Trento, con le due formazioni a giocarsi il primo posto alla fine del girone d’andata; e-Sassari, con i siciliani che volevano blindare una delle prime quattro posizioni.Agrandi emozioni per il ritorno di Marco Ramondino, il coach dei miracoli, che da questa settimana siede sulla panchina di Scafati. E primo tempo molto equilibrato, con i padroni di casa che partono meglio, ma i campani che recuperano, passano avanti, provano ad allungare ma si va al primo stop sul 24-27.