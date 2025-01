Lanazione.it - Aste giudiziarie. Sei sotto l’occhio della magistratura. Professionisti nei guai

LA SPEZIAOstacolare il corretto svolgimento dellenel tentativo di tornare in possesso del bene pignorato. È l’ipotesi alla base dell’inchiestaProcuraSpezia che, da pochi giorni, è approdata a una prima svolta, quellaconclusione delle indagini preliminari da parte del sostituto procuratore Elisa Loris. Sei le persone indagate, tra le quali spiccano Francesco Cuttica, 65enne ingegnere, in passato consulente tecnico per il tribunale cittadino, e Luca Tronconi, avvocato sarzanese di 45 anni. Assieme a loro, indagati anche Francesca Cuttica di 29 anni, Antonio Angeloni, 51 anni di Massa, la cinese Xujing Chen di 58 anni residente a Villafranca in Lunigiana e il figlio Lu Di Marco di 26 anni, residente a Bolano. L’inchiesta, portata avanti sul campo dal comando provincialeGuardia di Finanza, avrebbe preso le mosse dalle segnalazioni di due giudici dell’esecuzione del TribunaleSpezia, che avevano ravvisato criticità su alcuni immobili finiti all’asta.