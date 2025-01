Ilgiorno.it - Arese, investito sulle strisce pedonali in zona 30: in prognosi riservata un uomo di 74 anni

(Milano) –mentre attraversa, un 74enne finisce in ospedale in gravissime condizioni. L’è stato travolto da un’auto mentre attraversavain via Gran Paradiso all’altezza del civico 2. L’incidente è avvenuto poco prima delle 13. L’è stato ricoverato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda. Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. L’automobilistare si è subito fermato a prestare soccorso. Sul luogo sono intervenute un’ambulanza di Rho e un’auto medica da Milano, perché le condizioni sono sembrate da subito gravi. L’anzianoè rimasto cosciente, ma i traumi subiti al viso e alla testa sono molto gravi e la. Ora alla polizia locale, intervenuta anche per gestire il traffico aresino, il compito di ricostruire le dinamiche dell’incidente e accertare le eventuali responsabilità.