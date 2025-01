Ilgiorno.it - Angolo cieco, il Tar dà (ancora) ragione al Comune

Il Tribunale amministrativo "salva" per la seconda volta il provvedimento delche ha sancito l’obbligo per i proprietari di mezzi pesanti di dotare i loro veicoli di sensori che disinneschino la pericolosità dell’, fatale in diverse occasioni per pedoni e ciclisti. La contesa legale ha vissuto un primo tempo l’anno scorso, quando alla fine il Consiglio di Stato ha bocciato il ricorso presentato da autotrasportatori e aziende di bus turistici, ritenendo corretto il percorso seguito da Palazzo Marino. Tuttavia, Sistema Trasporti, l’associazione di categoria fondata da Francesco Artusa (nella foto), è tornata alla carica dopo aver ricevuto dal Ministero dei Trasporti una nota che spiegava che "ogni prescrizione inerente l’adozione di dispositivi di marcia è riservata alla competenza dello Stato, e non può spettare agli enti locali".