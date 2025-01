Ilrestodelcarlino.it - Angelini Cesena a Verona. Molari: "Trasferta delicata"

In questo fine settimana riparte il campionato di serie B1 e oggi alle 20.30 l’Elettromeccanicasarà impegnata nellain casa dell’Arena Volley Team. Le bianconere prima della sosta natalizia hanno inanellato due vittorie consecutive, l’ultima delle quali contro Giorgione Pallavolo (3-1); le venete hanno archiviato invece la sconfitta nel derby contro Vicenza, ma in precedenza hanno strappato successi importanti, come quello al tiebreak contro la capolista Bologna. La classifica del torneo al momento è decisamente corta e vedeal quinto posto con 21 punti, ma soltanto a -1 dalla zona playoff.è invece ottava con 17 punti. Benazzi e compagne scalpitano per tornare in campo e affrontare il penultimo turno del girone d’andata nel migliore dei modi.