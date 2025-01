Movieplayer.it - Angelina Jolie in aiuto durante gli incendi a Los Angeles: "Sta facendo tutto il possibile"

La star di Maria sta fornendo la propria assistenza a coloro che sono stati colpiti dai roghi in California.si sta adoperando negli ultimi giorni per offrire il proprio supporto alle persone in difficoltàglia Los. Una fonte ha dichiarato alla stampa che l'attrice ha offerto massima disponibilità. Secondo le ultime indiscrezioni,avrebbe aperto la propria casa ad amici costretti ad evacuare l'area di Losnell'arco dell'ultima settimana. Diversi colleghi e persone care dell'attrice hanno subito la perdita della loro abitazione.apre casa sua per aiutare gli amici "Angie ha il cuore spezzato per coloro che hanno perso le loro case o sono stati colpiti dagli" ha .