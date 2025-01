Lanazione.it - Amici della musica. Il pianista Hamelin apre il nuovo anno

Nato a Montréal e residente a Boston, Marc-Andrétorna atteso protagonistaStagione Concertistica deglidi Firenze, che riprende oggi alle 16 al TeatroPergola proprio con il recital di pianoforte del virtuoso canadese.proporrà per l’occasione un programma in cui il Rondò in la minore, K. 511 di Mozart incontra la Sonata n. 3 in do maggiore, op. 2 n. 3 di Beethoven, mentre vari brani di Medtner, come i 3 Morceaux, op. 31: n. 1, Improvizatsiia, Forgotten Melodies, op. 38: n. 3, Danza Festival, anticipano Étude-Tableau, op. 39 n. 5; Sonata n. 2 in si bemolle minore, op. 36 di Rachmaninov. Una scelta di pezzi ideale per sottolineare l’estro e la brillantezza di questodal virtuosismo quasi sovrumano (come lo definisce il New York Times), che ha suonato in tutte le più importanti istituzionili del mondo e nei più rinomati festival.