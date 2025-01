Ilgiorno.it - Ambrogino a Licia Pinelli. Il Comune chiude la ferita:: "Una donna coraggiosa"

"Alla morte non si può porre rimedio, ma alla vita sì".Rogninine sapeva qualcosa. La morte le aveva portato via il marito Giuseppe “Pino“e lei ha dedicato la sua vita affinché le istituzioni rendessero giustizia all’"anarchico", morto nella Questura di Milano il 15 dicembre del 1969, tre giorni dopo la strage di piazza Fontana, di cui ormai da anniè considerato la 18esima vittima innocente. Ilieri mattina, nella Sala dell’Orologio di Palazzo Marino, ha riconosciuto a, ", forte, capace di fare del suo dolore una missione di impegno civile", il massimo riconoscimento cittadino, l’d’oro alla memoria, assegnato dal sindaco Giuseppe Sala, il quale, quando la cerimonia si stava per concludere, ha ammesso che si tratta di "un riconoscimento doveroso ma tardivo".