Altro che social: così funziona la verità scientifica, dalle ipotesi alla loro validazione

Rispondere alle perplessità e obiezioni che gli oltre 200 commenti al mio post sul bilancio pandemico del Covid hanno sollevato sarebbe troppo complicato e oneroso, quindi me ne scuso anticipatamente e mi limito ad esprimermi sulla questione che mi è parsa più rilevante e che si è posta anche in occasione di altri miei scritti. Mi riferiscocredibilità della cosiddetta “” sostenutaistituzioni internazionali.Diciamo subito che non sarebbe ragionevole esigere unaestranea ai condizionamenti socio-economici che inevitabilmente raggiungono tutti gli ambiti del pensiero e dell’azione umana. La contaminazione è quindi una connotazione intrinseca al percorso stesso che conduce a questa. L’unica possibilità è quindi quella di introdurre alcune pratiche di garanzia, a sostegno del metodo scientifico fondato sulla verificabilità delladi un’, introdotteriviste scientifiche cosiddette peer-review, in cui cioè il rigore metodologico di un articolo proposto dagli autori viene vagliato da propri “pari” scelti ddirezionedella rivista, secondo competenza e autorevolezza curriculare, per ciascuna disciplina implicata nell’articolo sottoposto a tale revisione.