Secoloditalia.it - Afd cresce ancora nei sondaggi: Alice Weidel scelta come candidata cancelliera alle elezioni

Leggi su Secoloditalia.it

Il partito di destra tedesco Afd continua are esponenzialmente in vista delle prossimenazionali previste per il 23 febbraio, con, oggi, durante il congresso di Alternative für Deutschland al congresso di Riesa. L’ufficializzazione della candidatura diprossime elezione è avvenuta per acclamazione da parte dei 600 delegati presenti oggi all’incontro, i quali dovranno poi mettersi d’accordo per stilare il programma elettorale del partito. Dal palco, la leader di Afd ha rilanciato una linea dura contro le migrazioni e contro la propaganda gender, ringraziando Elon Musk “che mette in onda in streaming il nostro congresso, in modo che tutti possano vedere quali politiche facciamo. Freedom of speech! Noi siamo per la libertà di espressione in questo Paese”Non poteva mancare la contestazione nei confronti di Afd in una giornataquesta, con 8mila persone – secondo quanto riportato dalla polizia – che dopo essere arrivate davanti al centro dei congressi di Riesa, hanno lanciato slogan“No ai nazisti“.