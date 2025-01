Thesocialpost.it - Addio a Sam Moore: la leggenda soul che rivoluzionò la musica americana

Sam, celebre metà del duoSam & Dave, si è spento ieri in un ospedale di Coral Gables, in Florida, all’età di 89 anni. La morte, avvenuta a causa di complicazioni post-operatorie, segna la fine di una delle voci più influenti dellarhythm-and-blues, capace di plasmare il panoramale degli anni Sessanta e oltre.Il successo di “Man” e l’era Sam & DaveSam & Dave, con brani iconici come “Man”, “Hold On, I’m Comin'” e “I Thank You”, hanno raggiunto l’apice del successo negli anni Sessanta. Il singoloMan, che scalò le classifiche R&B fino alla prima posizione e raggiunse il secondo posto nelle classifiche pop nel 1967, fu anche premiato con un Grammy. La canzone non solo segnò una pietra miliare per il duo, ma contribuì ad abbattere barriere culturali, portando artisti neri al centro della scenale anche per un pubblico bianco.