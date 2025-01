A Gigio manca casa rinnovo complicato con il PSG Inter alla finestra per sferrare il colpo

Leggi su Ilnerazzurro.it

Donnarumma. Il futuro della porta nerazzurra è tutto da decifrare. Al momento, l’, non può certo ritenersi insoddisfatta delle prestazioni di Yann Sommer, sempre eccellente nella sua avventura nerazzurra, con lo svizzero che ha ridotto all’osso le sbavature personali ed è spesso risultato decisivo in partite clou che hanno poi indirizzato l’verso i suoi successi. Su di lui però, a pesare è la componente anagrafica, con l’estremo difensore che nell’anno appena iniziato andrà a spegnere 37 candeline. Urge dunque avere subito pronto un piano B.Le soluzioni inL’potrebbe trovare una risoluzione al “problema” guardando tra le mura della propria, con Josep Martinez, al momento secondo linea, acquistato proprio in virtù di una proiezione verso il posto da titolare una volta defilatosi Sommer, ma al momento il portiere prelevato dal Genoa non sembra aver convinto a tal punto da poter diventare il nuovo numero 1.