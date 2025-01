Dilei.it - Zendaya e Tom Holland: il romantico tattoo di coppia in vista delle nozze

Che il loro amore sarebbe durato per sempre,e Tomlo avevano deciso ben prima della fatidica proposta. Più di un mese prima della richiesta di matrimonio, lasi era infatti giurata un eterno legame con qualcosa di ben più duraturo di un anello di diamanti, con un gesto indelebile. Si tratta di un tatuaggio disegreto.Tatuaggio dipere TomL’amore finisce, un tatuaggio è per sempre. E sono stati pronti a tatuarsi le loro promesse sulla pellee il suo amato Tom. Il tabloid statunitense TMZ rivela infatti untatuaggio di, che i due si sarebbero regalati a inizio novembre, il giorno prima del Ringraziamento, dunque ben prima dell’altrettanto romantica proposta di matrimonio. Lasi è recata a Boston, in compagnia della mamma di lei, che pare si sia unita al rito, tatuandosi anche lei – e guadagnandosi così il titolo di suocera più cool di Hollywood.