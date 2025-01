Lanotiziagiornale.it - Zelensky a Roma con la lista della spesa

Esprimere “gratitudine” per il sostegno dell’Italia all’Ucraina, “mai indecisa” nello schierarsi a fianco di Kiev; ribadire che Vladimir Putin potrebbe essere un pericolo anche per l’Italia; far balenare il mirabolanti guadagni possibili per le imprese italiane che si impegneranno nella ricostruzione dell’Ucraina. E, dulcis in fundo, un appello a Donald Trump, perché faccia “pressione sulla Russia” per mettere fine alla “grande guerra”.Questi i contenutivisita nel nostro Paese del presidente ucraino Volodymyr Zeklensky. Atterrato agiovedì sera, subito dopo la riunione del Gruppo di contatto per l’Ucraina a Ramstein, in Germania, il presidente ucraino ha incontrato a Palazzo Chigi Giorgia Meloni, e venerdì ha avuto un faccia a faccia al Quirinale con il capo dello Stato Sergio Mattarella.