Oasport.it - WTA Adelaide 2025: Keys-Pegula, finale tutta USA prima degli Australian Open

Sarà unaa stelle e strisce, quella che caratterizzerà il WTA 500 di. Madisone Jessicavanno a caccia di obiettivi importanti per questo inizio di stagione, che le può vedere compiere differenti traiettorie tanto per classifica mondiale quanto per prestigio dei tornei vinti. Ma andiamo con ordine.Nellasemi, la lotta dicon la russa Liudmila Samsonova è di quelle importanti. Nel primo set arriva subito il break di Samsonova a 15, con le due che a parte quel momento tendono a tenere molto facilmente il servizio. Questo fino al fatal momento del 5-3, in cui la russa spreca quattro set point e, alla terza palla del controbreak, rimette in carreggiata l’avversaria.spreca, però, e all’ottava chance Samsonova chiude il parziale per 7-5. Il secondo è abbastanza lineare, se si eccettua una palla break per l’americana sul 2-2, fino al 5-5, quando ai vantaggisfrutta la sua opportunità e poi chiude con uno speculare 7-5.