Vuoi la bici elettrica? L’Emilia-Romagna te la finanzia fino al 50%

Bologna, 10 gennaio 2025 – Nuovi contributi della Regione Emilia-per sostenere l'acquisto die cargo bike a pedalata assistita. Per il 2025 sono stati stanziati oltre 2,6 milioni di euro, tenendo conto dell'alto numero di richieste arrivate nel 2023 e 2024 (in tutto 11.833 domande), per un importo complessivo di oltre 6,2 milioni di euro. Il nuovo bando regionale, aperto in questi giorni, prevede un contributoal 50% del costoa esaurimento fondi ed è rivolto ai cittadini residenti nei Comuni aderenti al Piano per la qualità dell'aria. I singoli incentivi arrivano comunque a un massimo di 500 euro per lee mille euro per le cargo bike . La domanda dovrà essere presentata solo per via telematica. ASSEMBLEA LEGISLATIVA IN REGIONE CONSIGLIO REGIONALE IRENE PRIOLO "La risposta dei cittadini agli incentivi per l'acquisto diclette elettriche e cargo bike a pedalata assistita è stata straordinaria nelle due precedenti edizioni e i numeri confermano quanto sia sentita l'esigenza di mezzi di trasporto sostenibili ed efficienti - sottolinea l'assessora regionale ai Trasporti, Irene Priolo - anche per il 2025, rilanciamo con entusiasmo questa misura, mettendo a disposizione nuove risorse per continuare a incentivare una mobilità più green e migliorare la qualità dell'aria.