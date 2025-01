Violenze Capodanno a Milano 2 denunce

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

21.20 Un 20enne di nazionalità belga ha sporto denuncia per gli abusi subiti anella notte di Capodano. La donna è stata sentita a Liegi degli investigatori della Squadra mobile. "Ero atterrita, sono stata trascinata da una parte all'altra da un fiume di uomini, 30 o 40 in tutto. Non riuscivo a uscire", ha detto la giovane. Oggi anche una donna italiana è stata ascoltata dopo la sua denuncia per avere subito la stessa forma di violenza collettiva. Sulla vicenda indaga la Procura di