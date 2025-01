Ilrestodelcarlino.it - Vento e pioggia. Impianti sciistici chiusi fino a domenica

Non migliorano le condizioni atmosferiche sull’Appennino Bolognese. Per questo la società che gestisce glidi risalita del Corno alle scale ha deciso di prorogare la chiusura delle piste per tutto il weekend. La stazione sciistica è chiusa da mercoledì, proprio a causa dellae delche non consentivano l’apertura in sicurezza degli, ma, "visto il perdurare di avverse condizioni atmosferiche, è stato deciso di tenerlianche domani eper dare modo al personale di ripristinate l’agibilità delle piste da sci". All’inizio della prossima settimana saranno comunicate, informa Corno Sci sui propri canali social, le tempistiche della riapertura.