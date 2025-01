Lapresse.it - Venezuela, Usa: “Taglia di 25 milioni su Maduro, elezioni illegittime”

Dopo l’insediamento e il giuramento di Nicolasper il suo terzo mandato da presidente, in seguito allein, gli Usa hanno annunciato che sarà offerta unadi 25di dollari come ricompensa per l’arresto dello stesso. Lo ha annunciato il portavoce del consiglio per la Sicurezza nazionale, John Kirby, in un briefing con i giornalisti.Nuove sanzioni da Stati Uniti e UeGli Stati Uniti hanno inoltre annunciato nuove sanzioni contro otto alti esponenti del regimeno. Washington considera illegittima l’elezione di. Il dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato di avere designato “otto funzionarini che guidano importanti agenzie economiche e di sicurezza che consentono la repressione e la sovversione della democrazia inda parte di Nicolas”.