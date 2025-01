Donnapop.it - Valerio Scanu senza peli sulla lingua: «Io sparito? Ho pestato i piedi alle persone sbagliate», a chi si riferisce?

ha deciso di togliersi dalla scarpa un enorme sasso, parlando del perché la sua carriera – a un certo punto – è andata in declino. Cosa è successo davvero?L’ex cantante di Amici di Maria De Filippi ha fatto un percorso glorioso all’interno del talent di Canale 5 e successivamente lo abbiamo visto vincitore al Festival di Sanremo. Ancora, poi, da artista è diventato un personaggio del piccolo schermo a tutti gli effetti, prendendo parte a L’Isola dei Famosi.Ma la sua carriera televisiva non è certo finita lì:ha partecipato al Tale e Quale Show, a Ballando con le Stelle, a Il Cantante Mascherato e a Oggi è un altro giorno. Poi èdai radar. Perché? La sua vita non fa più notizia e il suo lavoro oggi è ben diverso da quello svolto fino a qualche tempo fa.