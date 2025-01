Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Martina ha scelto: ecco quando si registra

De Ioannon, tronista di, si avvicina al momento più atteso: la sua scelta. Lazione ufficiale (come sostiene Lorenzo Pugnaloni) avverrà lunedì 13 gennaio 2025 a Roma. I fan si interrogano su chi tra Gianmarco Steri e Ciro Solimeno conquisterà il cuore della ragazza romana. Gli indizi non mancano, ma solo lazione potrà rivelare la verità. Nel frattempo, gossip e ipotesi continuano a tenere alta l’attenzione.Un’esterna indimenticabile con Ciro SolimenoLo scorso 8 gennaio 2025,ha trascorso una lunga giornata in esterna con Ciro Solimeno. La loro complicità ha attirato l’attenzione di molti. Video e avvistamenti sui social hanno mostrato momenti di forte intesa tra i due.sembrava sorridere con leggerezza, lasciandosi andare a piccoli gesti d’affetto.