Quotidiano.net - Un altro femminicidio. Trovata carbonizzata. Era sparita da giorni

TERAMOIl cadavere parzialmente carbonizzato di Fabiana Piccioni – una donna di 46 anni di Giulianova (Teramo) di cui era stata denunciata la scomparsa alcunifa – è stato trovato nel pomeriggio di ieri in una zona di campagna della città adriatica: secondo quanto riferito dal sindaco giuliese Jwan Costantini si tratterebbe di un. L’allarme è stato lanciato attorno alle 15 da un gruppo di cacciatori. L’area del ritrovamento è quella di via Cavoni, zona di campagna poco frequentata, in cui spesso vengono abbandonati i rifiuti tra la vegetazione. Oltre al personale sanitario del 118 per la constatazione del decesso, sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini. Il corpo della donna, secondo le prime informazioni è stato trovato abbandonato tra la vegetazione, senza vestiti.