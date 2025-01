Liberoquotidiano.it - Ue: Fidanza, 'da Meloni-Kallas importante attenzione per Mediterraneo e Africa'

Roma, 10 gen. (Adnkronos) - “L'incontro di oggi tra Giorgiae l'Alto rappresentante Kajaè un passaggionon soltanto per fare un punto sulle priorità della politica estera e di sicurezza comune dell'Ue, ma anche per ribadire la necessità di prestare una sempre maggioreale all'”. Lo afferma Carlo, capodelegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento europeo. “Il Governo, con l'impegno diretto del presidente del Consiglio, ha messo questo quadrante geopolitico -aggiunge- al centro del proprio impegno, a partire dal Piano Mattei -rilanciato ancora ieri dacon l'annuncio di nuovi Paesini che hanno aderito- e dagli accordi bilaterali promossi con Tunisia ed Egitto che sono diventati modello per l'Ue. L'al fronte Est e all'aggressione russa all'Ucraina deve andare di pari passo con un maggior protagonismo europeo sul fronte Sud, esposto a tutte le minacce ibride del nostro tempo.