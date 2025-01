Ucraina, italiano fatto prigioniero

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

20.05 Unarruolatosi come volontario nell'esercito della Federazione Russa, è stato catturato dalle forze speciali ucraine in Donbass. Lo rivela Today.it. L', secondo quanto riporta il libretto militare rilasciatogli dal ministero della Difesa russo, si chiama Gianni Cenni, è nato il 19 agosto del 1973 e si sarebbe arruolato il 13 novembre scorso. Cenni,di professione pizzaiolo, è stato catturato fra il 7 e l'8 gennaio tra la zona di Kupiansk e la regione di Lugansk in un'operazione di ricognizione.