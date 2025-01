Lanazione.it - Ucciso a sprangate e incendiato. Omicidio di Cini davanti ai giudici: le indagini rivissute dai carabinieri

Leggi su Lanazione.it

Agliana (Pistoia), 10 gennaio 2025 – Per tutta la giornata di ieri, per molte ore, nell’aula bunker di Santa Verdiana, a Firenze,alla Corte d’Assise, dove si celebra il processo per l’di Alessio, sono state ripercorse ledeiche portarono all’arresto del cognato della vittima, Daniele Maiorino, oggi 58 anni, accusato di averAlessioa colpi di spranga e di averneil corpo. A illustrare ogni fase dell’attività investigativa, diretta dal sostituto procuratore Leonardo De Gaudio e pubblico ministero in aula, è stato il tenente Giovanni Vallefuoco che ha ricostruito, attraverso gli atti di indagine, una tragedia che ha scosso tutta la comunità di Pistoia, della Piana e di Prato, dove Alessio lavorava. La sua deposizione ha occupato l’intera udienza e gli altri testimoni, tra gli inquirenti, saranno ascoltati successivamente.