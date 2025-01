Lettera43.it - Trump: «Putin vuole incontrarci, stiamo organizzando»

Donaldha dichiarato che un incontro con Vladimirè in via di definizione, senza però specificare quando si terrà il colloquio. «Ciincontrare e», ha detto il presidente eletto degli Usa prima di vedere i governatori repubblicani a Mar-a-Lago, in Florida. «Dobbiamo farla finita con questa guerra che è un pasticcio sanguinoso», ha quindi aggiunto riferendosi al conflitto tra Russia e Ucraina. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha confermato cheavrebbe accolto con favore il desiderio didi avere contatti, ma che finora non ci sono state richieste formali. Quanto alla tempistica, sarebbe più appropriato attendere che il tycoon si insedi alla Casa Bianca il 20 gennaio. Dall’inizio dell’invasione russa, nel 2022, l’Amministrazione Biden ha stanziato oltre 175 miliardi di dollari in aiuti a Kyiv, compresi 60 miliardi per la sicurezza.