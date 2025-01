Iltempo.it - Trump condannato per il caso Stormy Daniels: "Caccia alle streghe politica"

Donaldil prossimo 20 gennaio ritornerà alla Casa Bianca e oggi, venerdì 10 gennaio, è statoa una "scarcerazione incondizionata" nel quadro del processo per i pagamenti inviati alla pornoattricenel 2016. Il giudice Juan Merchan ha infatti confermato la condanna, ma ha dispensato dalla pena il presidente eletto, predisponendo il "rilascio incondizionato" per tutti i capi di imputazione. Tra i poteri della presidenza degli Stati Uniti "non c'è il potere di cancellare il verdetto di una giuria", ha detto il giudice Merchan nel confermare la condanna del presidente eletto. "Per quanto le considerevoli e in effetti straordinarie protezioni garantire al capo del potere esecutivo siano un fattore che supera tutti gli altri, questi non riducono la gravità del crimine o giustificano il fatto che siano stati commessi", ha poi aggiunto dopo aver sottolineato "mai prima di adesso questa corte ha dovuto affrontare unacosì unico e straordinario".