Trovarsi di Martina Marinelli | il coraggio di rialzarsi

Siamo in Francia, nei tardi anni Trenta del Novecento: “” diè un romance storico narrato in prima persona da Charlotte Hiver, una giovane di vent’anni in lotta contro un destino avverso. Charlotte è scappata dalla sua famiglia altolocata che voleva per lei un matrimonio di convenienza in cui non contasse il suo volere, e si è poi unita alla compagnia teatrale più famosa di Parigi e in cinque anni ne è diventata l’attrice di punta; la protagonista ha sconvolto la sua vita agiata per assecondare una vocazione che suo padre considerava una scelta illogica, rispetto a ciò che poteva avere seguendo le regole sociali. Charlotte ha lottato per diventare ciò che sognava e infine ce l’ha fatta; a volte, però, quando si arriva in cima ci sono tante persone che tramano per farti cadere rovinosamente a terra: è ciò che succede alla protagonista, costretta a lasciare il suo amato lavoro di attrice a causa della malignità altrui.