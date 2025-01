Ilgiorno.it - Tre mesi estivi senza treni. Hofmann chiede un tavolo

Tresulla Milano – Lecco – Sondrio- Tirano. Per tutta estate, dal 15 giugno al 15 settembre, in piena stagione turistica. Studenti, lavoratori, villeggianti e turisti rischiano di non potersi muovere. Ma dalla Provincia di Lecco non ci stanno. Per questo la presidente Alessandraha chiesto ai responsabili dell’Agenzia del trasporto pubblico locale di Como, Lecco e Varese di convocare una riunione urgente per pianificare per tempo possibili alternative. "La prospettata interruzione può causare problematiche rilevanti ai cittadini e ai lavoratori delle province di Lecco e Sondrio e ai turisti frequentatori del lago e della montagna, con potenziali situazioni di criticità che richiedono una valutazione preventiva, così da determinare per tempo le necessarie azioni finalizzate a contenere i disagi", avverte la presidente Alessandra