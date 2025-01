Sport.quotidiano.net - Tifosi. Biglietti in vendita fino a questa sera

del Rimini sono pronti a rimettersi in viaggio. Domani i biancorossi saranno di scena a Pescara esarà possibile acquistare iper assistere al match dell’Adriatico (calcio d’inizio alle 17.30). Ai residenti nella provincia di Rimini è consentito accomodarsi esclusivamente nel settore ospiti e solo se in possesso di Fidelity card Rimini Fc. Fidelity della durata di 5 anni che è possibile sottoscrivere al costo di 11 euro allo store Rimini (ingresso Tribuna Centrale stadio Romeo Neri) oggi dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 17. La predel settore ospiti dello stadio Adriatico di Pescara (curva sud) è attiva online su ciaotickets.com e nei rivenditori autorizzati Ciaotickets. Tariffa unica 12 euro ( più 2 euro di pre). La preterminerà oggi alle 19 e domani, nel giorno della partita, non sarà più possibile acquistare per il settore ospiti.