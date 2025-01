Lettera43.it - Supercoppa di Spagna, denunciate molestie in tribuna: «Foto e palpeggiamenti»

Leggi su Lettera43.it

Dopo laitaliana, vinta dal Milan in finale contro l’Inter, l’Arabia Saudita sta ospitando anche quella di. Accanto alle notizie di campo, che vedranno il Barcellona e il Real Madrid affrontarsi nella finale di domenica 12 gennaio, il quotidiano iberico AS ha raccontato una serie di episodi incresciosi verificatisi sugli spalti del King Abdullah Sports City di Gedda durante l’incontro fra i Blancos e il Maiorca, con le mogli di due calciatori della squadra delle Baleari che denuncianosessuali da parte di alcuni tifosi sauditi. «Un gruppo di persone è venuto verso di noi e ci ha filmato, senza consenso», hanno raccontato. «In molti ci hanno spinto e insultato in arabo». Le due Federcalcio e le forze dell’ordine hanno già aperto le indagini per fare chiarezza sull’accaduto.