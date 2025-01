Ilrestodelcarlino.it - Suljanovic e Carboni inarrestabili. Per l’U19 il successo vale doppio

UNAHOTELS 97 MILANO3 62 UNAHOTELS: Yadde 7,25, Selva 2, Mainini 2,19, Bonaretti 7, Lusetti F. 5, Emokhare 2, Deme 14, Manfredotti 10, Abreu 4. All.: Rossetti. MILANO3: Pedrocchi 21, Lot 10, Altieri 10, Franceschi 2, Faoro, Quaglini 3, Belò, Defelici, Pauletti, Di Guida 3, Greco 13, Cappiello. All.: Pugliese. Parziali: 27-15; 49-32, 71-51. Continua il buon momento dell’Under 19 di coach Rossetti che dopo aver conquistato il pass per le Final-Eight, coglie una vittoria, al PalaBigi, che: il team biancorosso ha la meglio su Milano3, riuscendo anche nell’impresa di ribaltare il -25 con cui la formazione meneghina si era imposta nel match d’andata. Una partita controllata fin dal primo minuto dalla squadra di Rossetti, trascinata dai canestri di(foto); nel terzo quarto gli ospiti riescono a tornare fino al -6, prima del nuovo break finale che indirizza definitivamente la sfida verso il profondo divario finale.