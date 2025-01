Lanotiziagiornale.it - Stop al terzo mandato: De Luca scatenato contro Meloni e sfida il Pd

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Il governo ha impugnato la legge della Campania, che apre la strada alda governatore a Vincenzo De, e ha deciso di far ricorso alla Corte costituzionale. E potrebbe essere fissata nella seconda metà di aprile o a maggio l’udienza pubblica alla Consulta.Ma il tutto è avvenuto con lo strappo della Lega che ha rimesso al Consiglio dei ministri la decisione del resto degli alleati. Dopo Elly Schlein, è stato dunque Palazzo Chigi a bloccare le ambizioni dell’ex ‘sceriffo’ del Pd pronto a correre di nuovo alle Regionali di quest’anno.Deattaccail PdMa la reazione non si è fatta attendere. La replica di Deè arrivata con un’agguerrita conferenza stampa in cui ha citato Parmenide e persino il Papa. “Non abbiate paura”, ha detto il presidente della Regione Campania, citando papa Wojtyla per commentare la decisione del governo.