Scuolalink.it - Stipendi supplenti brevi: in pagamento con l’emissione straordinaria del 17 Gennaio 2025

Leggi su Scuolalink.it

Il mancatodeglideie saltuari rimane un problema ricorrente nel sistema scolastico italiano. Anche quest’anno, numerosi lavoratori hanno segnalato ritardi nella corresponsione delle loro retribuzioni, una situazione definita inaccettabile dai sindacati e da altre parti interessate. In risposta alle pressioni esercitate, il Ministero dell’Istruzione ha annunciato un’emissione speciale diprevista per il 17dei: prevista un’emissioneSecondo quanto comunicato dal Ministero,di NoiPA del 17salderà tutte le pendenze relative ai contratti di supplenza breve e saltuaria autorizzati fino a questa data. Questa misura è stata adottata in seguito a un intervento urgente delle organizzazioni sindacali e di numerose segnalazioni da parte delle scuole.