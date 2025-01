Liberoquotidiano.it - Stasera la diretta web di Libero su "M-Il Figlio del secolo": ecco come partecipare

Ci siamo, questa sera alle 21,15 l'addolorato Luca Marinelli sarà su Sky con M-Ildel. La serie tratta dal libro di Antonio Scurati che racconta l'ascesa e la caduta di Benito Mussolini approda sul piccolo schermo.vi abbiamo raccontato in questi giorni, soprattutto per Marinelli, sarà una serata particolare: l'attore dovrà fare i conti con un dolore immenso, quello di «aver interpretato il Duce». È stato lo stesso Marinelli a rivelarlo in una recente intervista: «Una esperienza davvero forte, ho sofferto nel mettermi nei suoi panni»., noi dinon vogliamo lasciar solo Marinelli in un momento così difficile, così abbiamo deciso di seguire passo passo i primi due episodi della serie che andrà in onda. Lo faremo raccontandovi «Tutta la sofferenza di Marinelli minuto per minuto» sui nostri canali social e sul nostro sito,quotidiano.