Sondaggi politici | Fratelli d’Italia sale al 315% Bene Pd e Forza Italia

Quotidiano.net - Sondaggi politici: Fratelli d’Italia sale al 31,5%. Bene Pd e Forza Italia

Roma, 10 gennaio 2025 – Cresce il consenso perd'. Lo rivela ilo 'Euromedia Research' di oggi per 'Porta a Porta' sulle intenzioni di voto deglini realizzato dopo la conferenza stampa della premier Giorgia Meloni e a 48 ore dalla liberazione della giornalista Cecilia Sala. Il partito della presidente del Consiglio guadagna lo 1,5% rispetto all'ultima rilevazione dello scorso 10 dicembre scorso e si attesta al 31,5%. Alle sue spalle c'è il Pd al 24,3%, chedello 0,3%. Il Movimento 5 Stelle, invece, perde l'1,4 % e va al 10%.è ora al 9,2%, in salita dello 0,1%, mentre la Lega resta stabile all'9%. Alleanza Verdi e Sinistra (Avs) al 5,3% (+0,1%), Azione resta al 2,6%, mentre +Europa è al 2% e perde lo 0,3%. In calo dello 0,6%Viva, che ora è all'1,9%.