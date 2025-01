Unlimitednews.it - Sinner “Melbourne posto speciale. Kyrgios? Non commento”

(AUSTRALIA) (ITALPRESS) – “E’ un, e il ricordo di quello che è accaduto un anno fa rimarrà sempre nella mia testa. Sono felice di essere di nuovo qui, non so cosa accadrà quest’anno, è una domanda a cui nessuno può rispondere, ma sono curioso di sapere cosa mi dirà questo torneo”. Janniktorna aper difendere il titolo agli Australian Open, il primo Slam vinto in carriera e prologo di un 2024 indimenticabile. “Lo scorso anno ci sono state molte prime volte, non solo gli Slam e il numero uno del mondo – confessa il campione altoatesino, nella conferenza stampa riportata da Supertennis – Non ci sono molte altre prime volte a disposizione nel nostro sport. Certo, gli obiettivi non mancano, a cominciare dagli altri due Slam. Lo scorso anno avrei potuto gestire meglio qualche situazione ma a 23 anni non sempre sai quali siano le cose giuste da fare.