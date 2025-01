Lanazione.it - Siena, alle Scotte un avatar con voce e volto di Miss Italia

, 10 gennaio 2025 – A rispondererichieste di informazioni sui servizi del policlinico Ledida oggi ci pensa la copia virtuale di2024, Ofelia Passaponti, senese doc. Per coloro che si rivolgeranno nella modalità online all’ospedale toscano è infatti operativo un servizio che si trova nel sito dell'azienda ospedaliera e che si basa sull'intelligenza artificiale. "Ofelia" è il nome dell', che hadella Passaponti che solo qualche settimana fa si è aggiudicata il concorso di bellezza. "Ofelia" risponderàdomande su contatti e ubicazione dei dipartimenti e dei reparti, procedure e modalità di effettuazioni di prestazioni e ritiri referti, informazioni di carattere generale dell'azienda. Sono stati inoltre sviluppati dei web server che permettono di fornire dati in tempo reale su, per esempio, il numero di pazienti al pronto soccorso o la disponibilità di posti auto nei parcheggi vicino all'ospedale.