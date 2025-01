Ilfattoquotidiano.it - Setta delle bestie nel Novarese: una condanna a 6 anni. Pioggia di assoluzioni e prescrizioni

Una solaa 6di reclusione per violenza sessuale di gruppo ha chiuso il processo in Corte d’assise a Novara, per il caso della cosiddetta “psico”, i cui adepti erano accusati di attirare con stratagemmi psicologici ragazze per abusarne, attribuendo a loro stessi nomi di animali. Teatro risulta il, in particolare una villetta a Cerano. Lariguarda Barbara Magnani, 53da compiere, assolta invece per un altro episodio di violenza e che vede prescritto il reato di libidine. Altri quattordici imputati sono stati assolti da episodi di violenza di gruppo e nove di loro hanno avuto la stessa prescrizione, che riguarda anche gli altri undici imputati. Altri due erano deceduti negliin cui si è svolta la vicenda giudiziaria.Il processo, tutto a porte chiuse, era iniziato nel febbraio del 2023 e si è concluso oggi per i 26 imputati, accusati a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla riduzione in schiavitù e alle violenze.