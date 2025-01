Setta bestie | una condanna25 assolti

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

18.20 Una condanna a sei anni di reclusione per violenza sessuale e l'assoluzione per tutti gli altri 25 imputati: si è concluso così il processo alla cosiddetta "psicodelledi Cerano, nel Novarese. La violenza sessuale risale alla primavera del 2012 e il processo, rigorosamente a porte chiuse, va avanti dal febbraio del 2023, dopo che una donna, all'epoca dei fatti ancora minorenne, aveva sporto denuncia per violenza sessuale. Gli altri reati sono finiti tutti in prescrizione.Pm:"Faremo appello".