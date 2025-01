Ilgiorno.it - Segrate, accoltellata dall’ex all’autogrill: “Fu tentato omicidio aggravato”. L’uomo condannato a otto anni

(Milano), 10 gennaio 2025 – Fu aggredita e ferita in un autogrill a Campi Bisenzio, vicino a Firenze, il 26 dicembre 2023. L’insegnante di 58si era fermata nella zona di servizio, mentre era in viaggio con le figlie e stava percorrendo l’Italia per visitare i parenti durate le feste di Natale. Il suo carnefice era il marito, che è stato oraa 8di reclusione dal gup fiorentino con rito abbreviato.di 65, friulano, era accusato didalla relazione con la vittima e dalla premeditazione. Secondo l’accusa, il 65enne per quattro giorni, con un’auto noleggiata in Slovenia, avrebbe inseguito per l’Italia la ex coniuge a Cerveteri (Roma), dove la donna era andata a festeggiare il Natale con i parenti. Poi, mentre stava ritornando con le figlie di 29 e 31a casa, a, è scattato il raid.