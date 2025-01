Lettera43.it - Scuola, tornano i giudizi alle elementari: alle medie il voto in condotta sarà espresso in decimi

Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha firmato l’ordinanza con cui dispone il ritorno deiscuolee l’introduzione deldiin, dove un cinque equivarrà alla bocciatura. La riforma era già stata approvata in via definitiva a settembre dalla Camera, e da allora le scuole stavano aspettando le disposizioni del ministero per capire come procedere con gli scrutini di metà anno. Visto che si è arrivati a gennaio, gli istituti potranno decidere di tenere il vecchio sistema di valutazione per le pagelle del primo quadrimestre (saranno i singoli a decidere autonomamente), ma tutti dovranno adeguarsinuove regole a partire dpagelle di giugno.Con il cinque insi verrà bocciatiPer quanto riguarda lesi tornerà ai vecchi, ovvero ottimo, distinto, buono, discreto, sufficiente e non sufficiente.