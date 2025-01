Quotidiano.net - Scuola, i sindacati chiedono i buoni pasto

Roma, 10 gennaio 2025 – Fra i dipendenti pubblici italiani, gli unici a non riceveresono quelli appartenenti al mondo della. Tale anomalia è stata a più riprese segnalata dai, cheal Governo di intervenire per "sanare" la situazione. Nello specifico, un provvedimento in tal senso riguarderebbe sia il personale Ata, sia il corpo docenti, che riceverebbero così dei fringe benefit. Cosa prevede la Legge Ad oggi, la Legge prevede che tutti i lavoratori subordinati abbiano diritto al buono, sia quelli full time che quelli part time, sia nel pubblico che nel privato. Ed è proprio lal’unico comparto in cui ad oggi non sono ancora previsti, nemmeno per il personale di segreteria con contratto full time. Il contratto collettivo nazionale del lavoro per i dipendenti della Pubblica Amministrazione, risalente al novembre 2022, prevede una pausa pranzo di 30’ per il personale che lavori oltre 6 ore, e la sostituzione del buonocon l’erogazione del servizio mensa, previo però accordo preventivo con i