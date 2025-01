Donnapop.it - Sabrina Salerno tira un sospiro di sollievo: ecco le ultime notizie sul tumore, ci sono novità importanti

Come stadopo l’operazione per asportare il? Finalmente arrivano belle!Come sappiamo, a settembre dello scorso anno, la showgirl si è sottoposta a un intervento per via di un nodulo maligno al seno. Di recente, però, ha affrontato l’ultima radioterapia per combattere il. Dopo questo traguardo, la stessaha affermato quanto segue: «È stato un percorso tosto, ma si chiude un cerchio emolto felice»Come stadopo ilha finito il suo ciclo di radioterapia e ha voluto condividere con i suoi followers la bellissima notizia; la cantante, infatti, giorno dopo giorno non ha mancato di aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute. Nel 2024, oltre alla scoperta del, la showgirl ha affrontato anche la rottura dei legamenti: «A gennaio mi ero rotta i legamenti poi il, ora ho solo voglia di voltare pagina».