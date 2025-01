Oasport.it - Rugby, le Zebre Parma in casa dei Cheetahs per uno spareggio playoff di Challenge Cup

Leggi su Oasport.it

Si disputa questo fine settimana il terzo turno dellaCup, il secondo torneo continentale di. E con la corsache entra nel vivo lein campo domenica pomeriggio in Olanda, sfidando i, in una sfida tra due squadre a caccia del primo successo per rientrare in gioco per la seconda fase del torneo.La franchigia federale ha perso i primi due match, ma ora ha due chance per ribaltare la classifica, affrontando le due dirette concorrenti per l’ultimo posto valido per i. Domenica sarà la volta dei, in Olanda, e tra una settimana arriverà al Lanfranchi il Perpignan. Servono, però, due successi per leper conquistare i, a partire dalla difficile trasferta al NRCA Stadium di Amsterdam, sede dei sudafricani per la coppa europea.