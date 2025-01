Pronosticipremium.com - Roma su Frattesi, l’Inter fissa il prezzo: Juventus e Napoli alla finestra

Leggi su Pronosticipremium.com

Archiviata la vittoria per 2-0 con la Lazio, per laè tempo di guardare avanti. Già, perché di fronte ai giallorossi c’è un 2025 che potrebbe segnare l’inizio di una lenta rinascita, sotto ogni punto di vista. L’obiettivo è quello di proseguire su questa strada e mettere in cascina quanti più punti possibili, avvicinandosi all’ormai non più lontano 7° posto. I capitolini starebbero preparando con cura la prossima gara con il Bologna, in programma domenica 12 gennaio alle ore 18:00 allo stadio Dall’Ara. Al tempo stesso, però, la dirigenza sarebbe alle prese con la delicata sessione invernale di calciomercato.Il direttore tecnico Florent Ghisolfi è consapevole di giocarsi nell’arco di questi 30 giorni la conferma sotto l’ombra del Colosseo e dovrà regalare a Claudio Ranieri forze fresche, in ogni zona di campo.