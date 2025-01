Ilfattoquotidiano.it - Renault 5 E-Tech e la gemella Alpine A290 vincono il premio Auto dell’Anno 2025

5 E-Electric, e il suo modello “gemello”, si sono aggiudicate il titolo di Car Of The Year. La proclamazione è avvenuta oggi al Salone dell’di Bruxelles, in corso di svolgimento, e fa seguito alla vittoria dello scorso anno di un’altra vettura: la Scenic. Le5 esono state votate da 60 giurati provenienti da 23 paesi diversi, ed hanno avuto la meglio in finale su un’agguerrita pattuglia di concorrenti, formata da Alfa Romeo Junior, Citroën ë-C3/C3, Cupra Terramar, Dacia Duster, Hyundai Inster, Kia EV3.L'articolo5 E-e lailproviene da Il Fatto Quotidiano.