Tpi.it - Ravenna, filma il padre mentre picchia la madre e la sorella e lo fa arrestare grazie all’app della Polizia

Leggi su Tpi.it

Un uomo di 59 anni è stato arrestato a Lugo, in provincia di, con l’accusa di maltrattamenti nei confronticompagna e delle due figlie minori. I poliziotti dell’Ufficio anticrimine lo hanno colto in flagranza differitaalla segnalazione in diretta inviata alla Questura dida una delle figlie tramite Youpol, un’app ad hocdi Stato.La ragazzina hato con il suo smartphone ilva lae la, poi ha caricato il video sull’app e ha inviato la segnalazioneviolenza alle forze dell’ordine.La Questura diha quindi inviato sul posto gli agenti del commissariato di Lugo, che hanno raccolto le testimonianzecompagna dell’uomo e delle figlie, che hanno spiegato come quello ripreso col cellulare non fosse il primo episodio di violenza fisica e psicologica da parte del 59enne.