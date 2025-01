Iltempo.it - Ramy, Cruciani: "Il Var distrugge l'autorità delle forze dell'ordine"

Si tratta di un capitolo trito e ritrito. Il dibattito sul presunto abusoa forza esercitato dallenell'esercizioloro funzioni, da anni, è ragione di polarizzazione sociale e politica. Il caso del video che riprende un'auto dei carabinieri impattare, il 24 novembre scorso, un motorino in fuga con a bordo due ragazzi tunisini, il più piccolo dei quali -Elgaml - ha perso la vita, ha riaperto una ferita mai cicatrizzata. In tanti si sono scagliati contro l'operato dei carabinieri, compreso il sindaco di Milano Giuseppe Sala, che ha parlato di “brutto segnale”. E nei giorni scorsi è stata aperta un'inchiesta giudiziaria dalla procura di Milano. Giuseppenon se ne capacita: “Andare a rintracciare con il Var, come si farà nell'inchiesta, un'eventuale responsabilità anche minima di due carabinieri che magari invece di accostare all'ultimo secondo hanno colpito i due ragazzi è un esercizio chel'”, ha sentenziato durante la trasmissione 4 di Sera, in onda su Rete 4.