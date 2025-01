Ilgiorno.it - Raccolta fondi per la storica sala. Da 50 anni in ascolto delle periferie. Il Teatro Officina chiede sostegno

Forse le parole migliori con le quali esprimere il senso e l’opera delsono quelle scelte dal direttore artistico Massimo de Vita per raccontare il proprio percorso umano e professionale: "Mi ha nutrito la voce degli altri". I canzonieri popolari e la poesia dialettale, i movimenti di protesta contadina e le istanze femministe, il comico e la sua solitudine in un "presente affacciato sul vuoto", la quotidianità e le memorie degli inquilinicase popolari e dei cortili di periferia, la realtà operaia, quella del carcere e dei detenuti e, ancora, i senzatetto, la guerra, i rifugiati politici e le persone con disabilità: questa è stata "la voce degli altri" nella cinquantennale storia del, fondato nel 1972 in via Adelaide Bono Cairoli da un gruppo di studenti, operai e insegnanti.